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Семак назвал самых ярких игроков сезона
Газета.Ru
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходят тренировки команды в удаленном режиме. Специалист также назвал футболистов, которые наиболее ярко проявили себя в текущем сезоне.В источнике
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Семак назвал самых ярких игроков в текущем сезоне РПЛ

Мойка78 21:31 
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Семак назвал самых ярких игроков в нынешнем сезоне РПЛ

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Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ

Soccernews.ru 18:39
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