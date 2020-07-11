Сергей Семак футбольный тренер

У Дугласа Сантоса с его слов не очень серьезное повреждение, но мы посмотрим более подробно завтра. По Луневу - не нужно быть знатоком, чтобы понять, что травма серьезная. Он, наверное, пропустит определенное время, потому что повреждение есть.

РИА Новости

14:31