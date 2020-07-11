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Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму
Soccernews.ru
  • Известия1:12
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».В источнике
Сергей Семак
футбольный тренер
У Дугласа Сантоса с его слов не очень серьезное повреждение, но мы посмотрим более подробно завтра. По Луневу - не нужно быть знатоком, чтобы понять, что травма серьезная. Он, наверное, пропустит определенное время, потому что повреждение есть.РИА Новости14:31
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