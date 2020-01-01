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Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»
Sports.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург0:41
Семак обратил внимание, что на сегодняшний день есть региональные решения, например, в Москве и в Татарстане, а что касается Петербурга, то таких решений нет.В источнике
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Сергей Семак — об угрозе коронавируса: «Будем подчиняться всем правилам»

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Семак не знает, пройдут игры «Зенита» при зрителях, или нет

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«Не должен страдать здравый смысл». Тренер «Зенита» высказался по поводу коронавируса

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