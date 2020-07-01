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Семак назвал стартовый состав «Зенита» на матч с «Тамбовом»
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Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Тамбовом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Информация появилась в «Твиттере» клуба.В источнике
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Стал известен состав «Зенита» на матч против «Тамбова»

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