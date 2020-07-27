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Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров
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Стало известно, кого тренеры и игроки РПЛ считают лучшим игроком сезона-2019/20. По версии специалистов лучшим признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Опрос проводился на "Чемпионате".В источнике
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С чего всё начиналось
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Лучший игрок сезона — Дзюба! За него проголосовал даже Карпин

Выбирали не только мы – в голосовании также участвовали действующие на момент окончания сезона главные тренеры всех клубов РПЛ и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги.
Чемпионат 04:00
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Тренеры и капитаны клубов РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона. Итоги опроса: кто за кого голосовал

Sport24.ru 07:03 
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Слуцкий признал Дзюбу, Крыховяка и Луценко лучшими игроками сезона

Спорт БИЗНЕС Online 06:14
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Капитан «Спартака» Джикия назвал лучшим игроком РПЛ этого сезона футболиста «Зенита»

BetOn 06:20
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