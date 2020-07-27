Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров
Стало известно, кого тренеры и игроки РПЛ считают лучшим игроком сезона-2019/20. По версии специалистов лучшим признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Опрос проводился на "Чемпионате".В источнике
С чего всё начиналось
Выбирали не только мы – в голосовании также участвовали действующие на момент окончания сезона главные тренеры всех клубов РПЛ и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги.
Спорт БИЗНЕС Online 06:14