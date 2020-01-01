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Семак не исключил повреждения связок колена у Азмуна
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (6:0) на пресс-конференции.В источнике
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Семак не исключил повреждения связок колена у Азмуна

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