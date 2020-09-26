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Семак рассказал о состоянии здоровья Азмуна после матча с «Уфой»
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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья иранского нападающего команды Сердара Азмуна, передает "Спорт-Экспресс".В источнике
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