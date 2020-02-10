НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МК-СпортМК-Спорт
Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»
ODDS.ru
  • Piter.tv0:46
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" не подтвердил информацию о продлении контракта с петербургским клубом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Агент ФИФА объяснил, почему Лучано Спаллетти может вернуться в «Зенит»

Спорт день за днем 09:36
alt

Семак: «Дзюба на сто процентов заслужил новый контракт с „Зенитом“»

Sport24.ru 07:11 
alt

Курек получил предложение от казанского «Зенита»

Спорт-Экспресс 10:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости