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Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
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21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. После этого форварда перевели в «Зенит-2». Ранее Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом».В источнике
Сергей Семак
Российский футболист
Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства.
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Семак о Кокорине: «Как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было отправлять в аренду»

Петербургский дневник 11:18
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Семак о ситуации с Кокориным: «В ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением»

78.ru 11:13
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Семак не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Телеканал Санкт-Петербург 11:04
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