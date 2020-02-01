Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. После этого форварда перевели в «Зенит-2». Ранее Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом».В источнике Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства.
Сергей Семак
Российский футболист
Петербургский дневник 11:18
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