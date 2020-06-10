Семак о Кокорине: был бы рад вновь видеть его в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина. По словам специалиста, он по-прежнему хотел бы видеть форварда в составе «сине-бело-голубых».В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое отношение к возможному возвращению 29-летнего форварда Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи» до конца сезона-2019/20. Летом у нападающего заканчивается контракт с клубом из Петербурга.