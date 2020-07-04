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Семак о матче с «Краснодаром»: никто не знает, как сложится игра
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».В источнике
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Подробнее о событии
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Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром»

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Семак поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии матча

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