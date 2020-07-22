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Sport24: Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заинтересован в работе с нападающим Александром Кокориным. По информации источника, 44-летний специалист проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения форварда в клуб.В источнике
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С чего всё начиналось
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Семак проведет переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит»

Как стало известно Sport24, главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в питерский клуб нападающего Александра Кокорина.
Sport24.ru 03:55 
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