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ФК Зенит
Сергей Семак: «Хотели дать возможность молодым игрокам проявить себя»
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Что касается короткого промежутка времени между возвращением Бранислава и матчем со «Спартаком», он сможет принять участие в матчах через какое-то время.В источнике
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Подробнее о событии
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Семак: Иванович вернётся, когда решит семейные вопросы. Надеемся, выйдет со «Спартаком»

Чемпионат вчера в 15:27
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Сергей Семак: «Хотели дать возможность молодым игрокам проявить себя»

ФК Зенит вчера в 14:20
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Семак про Дзюбу и Азмуна: «Они получили день отдыха. К следующему матчу все будут готовы»

Sports.ru вчера в 13:59
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