НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Семак оценил дебют 19-летнего Прохина за «Зенит»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Невские Новости
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника команды Данилы Прохина в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Семак: Иванович вернётся, когда решит семейные вопросы. Надеемся, выйдет со «Спартаком»

Чемпионат 15:27
alt

Сергей Семак: «Хотели дать возможность молодым игрокам проявить себя»

ФК Зенит 14:20
alt

Семак про Дзюбу и Азмуна: «Они получили день отдыха. К следующему матчу все будут готовы»

Sports.ru 13:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости