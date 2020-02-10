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Семак объяснил трансферную политику «Зенита»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил трансферную политику клуба. По его словам, в команде стремятся к правильному вложению денег в игроков.В источнике
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Подробнее о событии
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Семак назвал цены на российских футболистов невероятными

РБК 07:31
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«Много сил уходит на ситуацию вокруг Кокорина». Семак рассказал о главных событиях в «Зените»

Спорт-Экспресс 08:50
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«Цены на российских игроков невероятные». Семак высказался о новом лимите на легионеров

Sport24.ru 06:41 
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