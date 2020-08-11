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Семак объяснил уход Кокорина из «Зенита» в «Спартак»
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Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о причинах ухода российского нападающего Александра Кокорина в «Спартак».В источнике
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Подробнее о событии
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Семак: я очень надеялся на Кокорина

Футбол России 01:21
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Семак рассказал, с чем связан уход Кокорина из «Зенита»

Sport.ru вчера в 18:29
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«Я очень надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах, ЛЧ и видео Дзюбы и Азмуна

Чемпионат вчера в 18:00
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