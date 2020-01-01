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Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»
Sports.ru
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  • RT на русском
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи» на правах аренды.В источнике
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Семак: если будет возможность взять кого-то сильного, воспользуемся ей

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В «Зените» рассказали об усилении команды

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Сергей Семак: «Если Маммана будет хорошо играть в „Сочи“, мы его вернем»

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