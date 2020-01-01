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Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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