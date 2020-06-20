Семак оценил игру с ЦСКА Малкома и Азмуна

Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в игре 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0). Бразилец оформил в этой игре дубль, который стал первым для него в составе петербургской команды.