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Семак оценил игру с ЦСКА Малкома и Азмуна
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Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в игре 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0). Бразилец оформил в этой игре дубль, который стал первым для него в составе петербургской команды.В источнике
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Семак удивил ЦСКА схемой и позицией Малкома. Защитники армейцев – катастрофа

Sports.ru 05:16
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Тренеры «Зенита» и ЦСКА пошли на авантюры. Семак — ради контратак и Малкома. Гончаренко — от безысходности

Спорт-Экспресс 05:45
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