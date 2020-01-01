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Семак оценил решение провести матч Кубка со «Спартаком» в Петербурге
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Российский футбольный союз (РФС) принял справедливое решение о проведении полуфинального матча Кубка России против московского «Спартака» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
С чего всё начиналось
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«Все справедливо. Именно об этом „Зенит“ говорил изначально». Семак о проведении полуфинала Кубка со «Спартаком» в Петербурге

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил мнение по поводу решения РФС провести полуфинал Кубка России между его командой и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
Спорт-Экспресс 08:31
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Семак оценил решение провести матч Кубка со «Спартаком» в Петербурге

РБК 09:50
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Семак о матче со «Спартаком» в Петербурге: «Все справедливо. Именно об этом „Зенит“ изначально говорил»

Sports.ru 09:17
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«Все справедливо. Именно об этом „Зенит“ говорил изначально». Семак о проведении полуфинала Кубка со «Спартаком» в Петербурге

Спорт-Экспресс 08:31
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