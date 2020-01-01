Семак оценил решение провести матч Кубка со «Спартаком» в Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Российский футбольный союз (РФС) принял справедливое решение о проведении полуфинального матча Кубка России против московского «Спартака» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».