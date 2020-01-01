Сергей Семак: Не сомневаюсь, что тульский «Арсенал» поднимется

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что его подопечные будут стремиться к победе в матче 7-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".