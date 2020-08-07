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Семак остался доволен игрой Ловрена в первом матче за «Зенит»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление новичка команды, защитника Деяна Ловрена, в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».В источнике
С чего всё начиналось
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Семак: «Ловрен смотрелся очень хорошо. Он умный игрок, и в матче с „Локомотивом“ сыграл хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Деяна Ловрена в матче за Суперкубок России. Хорват, который недавно перешел в команду из «Ливерпуля», появился в стартовом составе.
Sport24.ru вчера в 14:58 
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Семак остался доволен игрой Ловрена в первом матче за «Зенит»

RT на русском вчера в 15:22
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Семак поделился впечатлением от игры Ловрена

Газета.Ru вчера в 15:21
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Семак оценил игру Ловрена в матче за Суперкубок России

Metaratings вчера в 15:08
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