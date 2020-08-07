Семак остался доволен игрой Ловрена в первом матче за «Зенит»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление новичка команды, защитника Деяна Ловрена, в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Деяна Ловрена в матче за Суперкубок России. Хорват, который недавно перешел в команду из «Ливерпуля», появился в стартовом составе.
RT на русском вчера в 15:22
Metaratings вчера в 15:08