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Семак прокомментировал интерес итальянских клубов к Азмуну
Sportbox.RU
  • Piter.tv0:20
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о слухах, сватающих форварда Сердара Азмуна в один из клубов Серии А.В источнике
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