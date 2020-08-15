Семак надеется на возвращение Дзюбы в строй «Зенита» к матчу с ЦСКА

Как отметил тренер «Зенита», потеря лидера сказывается на игре команды. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил надежду на то, что капитан команды Артем Дзюба вернется в строй к матчу с московским ЦСКА. В источнике