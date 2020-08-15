Семак надеется на возвращение Дзюбы в строй «Зенита» к матчу с ЦСКА
Как отметил тренер «Зенита», потеря лидера сказывается на игре команды. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил надежду на то, что капитан команды Артем Дзюба вернется в строй к матчу с московским ЦСКА.В источнике
С чего всё начиналось
Естественно, другие футболисты получают возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя. Надеюсь, уже к следующему матчу Артем будет готов.
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