Семак подпишет новый контракт с «Зенитом»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что главный тренер Сергей Семак в ближайшее время подпишет контракт с клубом.В источнике
С чего всё начиналось
Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
Metaratings вчера в 15:51
Sportbox.RU вчера в 13:39