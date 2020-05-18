Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» по схеме «2+1»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Сергей Семак продолжит возглавлять санкт-петербургский клуб. Новое соглашение со специалистом будет подписано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Действующий контракт с Семаком рассчитан до конца текущего сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
Sportbox.RU вчера в 13:39