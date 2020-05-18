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Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» по схеме «2+1»
Невские Новости
  • Piter.tv0:46
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Сергей Семак продолжит возглавлять санкт-петербургский клуб. Новое соглашение со специалистом будет подписано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Действующий контракт с Семаком рассчитан до конца текущего сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
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На каких условиях будет подписан новый контракт с Семаком? Из первых уст

Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
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