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Российская газетаРоссийская газета
Сергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезона
Российская газета
  • Известия0:35
Наставник "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона 2019/20 по версии РФС, РПЛ и телеканала "Матч ТВ".В источнике
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Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

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