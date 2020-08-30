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Семак прокомментировал безголевую ничью «Зенита» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).В источнике
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Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом»

Sport.ru 12:14
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Семак прокомментировал безголевую ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Metaratings 12:11
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Сергей Семак: «Не хватило свежести и остроты в завершении»

ФК Зенит 11:45
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