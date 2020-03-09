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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Уфой» в матче РПЛ
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.В источнике
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