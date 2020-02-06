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Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург
Семак прокомментировал победу «Зенита» и игру Малкома
Матч ТВ
  • Телеканал Санкт-Петербург2:03
Бразилец сыграл всего 30 минут. Тренерский штаб постепенно подводит Малкома к матчам — нападающий успел поучаствовать в одном из голов, когда отличился Сутормин.В источнике
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Сергей Семак: «Малком с каждым матчем будет выглядеть сильнее»

Спорт-Экспресс 13:35
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Семак: «В следующем матче дадим сыграть Малкому 45 минут»

Sport24.ru 13:31 
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Сергей Семак: «Малкому нужна практика. С каждым матчем он будет набирать форму»

Sports.ru 13:30
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