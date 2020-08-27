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Семак остался недоволен судейством в матче с «Динамо»
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Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о судействе в игре с "Динамо" (0:1).В источнике
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