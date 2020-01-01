НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛДриусси получил травму в матче с «Динамо» и покинул поле на носилках«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»Перед московским «Динамо» официально поставили задачи на сезонГлавное«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»Цзю эмоционально прокомментировал победу своего сына над ХорномФутболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клубЧерчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с ДзюбойВладельцы клуба НБА «Милуоки» поддержали бойкот игроковSoccernews.ruСемак остался недоволен судейством в матче с «Динамо»Футбол России14Футбол РоссииКомсомольская правдаСпорт уик-эндЕвро-футбол.руRT на русскомМатч ТВГЛАС.RUГазета.RuСпорт-ЭкспрессSports.ruНевские НовостиКП - Санкт-ПетербургSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruНаставник "Зенита" Сергей Семак высказался о судействе в игре с "Динамо" (0:1).В источнике Комментировать6Подробнее о событии Семак: о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничегоФутбол России 16:30Сергей Семак: Непросто создавать моменты, когда соперник обороняется вдесятером в своей штрафнойСоветский спорт 16:25Семак о 0:1 с «Динамо»: «Когда соперник защищается почти в 10 человек, непросто создавать моменты»Sports.ru 16:10рекламаЕщё по теме«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛДриусси получил травму в матче с «Динамо» и покинул поле на носилках«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»Перед московским «Динамо» официально поставили задачи на сезонГлавное«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»Цзю эмоционально прокомментировал победу своего сына над ХорномФутболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клубЧерчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с ДзюбойВладельцы клуба НБА «Милуоки» поддержали бойкот игроковНовости