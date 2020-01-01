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Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой»

RT на русском 13:21
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Семак — о травме Азмуна: «Был удар. Может, что-то более серьёзное»

Soccer.ru 12:28
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Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой»

ProstoProSport 12:18 
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