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Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом. Напомним, действующее трудовое соглашение Семака с питерским клубом рассчитано до конца сезона.В источнике
Сергей Семак
футбольный тренер
Все вопросы, которые у меня были, я обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву, мы сейчас общаемся по поводу тех вопросов, которые у меня возникли. Я думаю, там ничего нерешаемого нет. Так что контракт сейчас в фазе переговоров и обсуждений.
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