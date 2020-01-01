Сергей Семак футбольный тренер

Все вопросы, которые у меня были, я обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву, мы сейчас общаемся по поводу тех вопросов, которые у меня возникли. Я думаю, там ничего нерешаемого нет. Так что контракт сейчас в фазе переговоров и обсуждений.