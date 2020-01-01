Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом. Напомним, действующее трудовое соглашение Семака с питерским клубом рассчитано до конца сезона.В источнике Все вопросы, которые у меня были, я обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву, мы сейчас общаемся по поводу тех вопросов, которые у меня возникли. Я думаю, там ничего нерешаемого нет. Так что контракт сейчас в фазе переговоров и обсуждений.