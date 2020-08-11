Семак прокомментировал скандальное видео с Дзюбой и Азмуном
Сергей Семак, занимающий должность главного тренера санкт-петербургского «Зенита», прокомментировал развернувшийся в конце минувшего сезона скандал с участием нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, имитировавших половой акт в раздевалке после победы над «Краснодаром».В источнике Этот поступок – сам поступок и то, что выложили в интернет – не делает плюс нашей команде. Но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения.Мойка7805:34