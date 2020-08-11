НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Наша версияНаша версия
Семак прокомментировал скандальное видео с Дзюбой и Азмуном
Sports.ru
  • Sports.ru
  • CT news
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
  • Газета Metro
  • Soccernews.ru
Сергей Семак, занимающий должность главного тренера санкт-петербургского «Зенита», прокомментировал развернувшийся в конце минувшего сезона скандал с участием нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, имитировавших половой акт в раздевалке после победы над «Краснодаром».В источнике
8
Сергей Семак
футбольный тренер
Этот поступок – сам поступок и то, что выложили в интернет – не делает плюс нашей команде. Но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения.Мойка7805:34
Подробнее о событии
alt

Скандальную ситуацию Дзюбы и Азмуна прокомментировал Семак

Мойка78 05:34 
alt

Семак оценил имитирование полового акта Дзюбой и Азмуном

Lenta.ru 03:26
alt

Семак высказался об имитации секса Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке

Soccernews.ru 03:17
реклама
Главное
Новости