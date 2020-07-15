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Семак прокомментировал слова Федуна о судействе
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Национальная служба новостей
  • КП - Санкт-Петербург
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна перед полуфиналом Кубка, который пройдет в воскресенье, 19 июля.В источнике
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Семак жестко ответил на обвинения «Спартака» в подсуживании «Зениту»

КП - Санкт-Петербург 17:03
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Семак отреагировал на слова Федуна о судействе

Газета.Ru 16:37
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Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

Бомбардир.ру 16:20
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