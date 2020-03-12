НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСтал известен календарь «Зенита» до конца сезонаСемак оценил готовность Азмуна и Дриусси к матчу с «Уралом»Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает тяжелая игра против «Урала»Матч «Зенита» с «Уралом» обслужит бригада МоскалёваГлавноеУЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавирусаАлександр Большунов победил в общем зачете Кубка мира«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок ГагаринаТарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катаниюСпорт-ЭкспрессСемак — о Барриосе: «В центральной зоне есть варианты на замену»Sportbox.RU7Sportbox.RUSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессSports.ruПетербургский дневникBookmaker-ratings.ruСпорт уик-эндГотовимся без Барриоса, но будем делать все для победы. Что касается системы, то мы понимаем возможности каждого игрока. В центральной зоне есть варианты.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Семак — о коронавирусе, игре Малкома и встрече с «Уралом»Спорт-Экспресс 22:07Сергей Семак — о коронавирусе: «Нужно делать максимум возможного, но должен быть и здравый смысл»Матч ТВ 16:19Сергей Семак — о коронавирусе: «Нужно делать максимум возможного, но должен быть и здравый смысл»Sportbox.RU 16:19рекламаЕщё по темеСтал известен календарь «Зенита» до конца сезонаСемак оценил готовность Азмуна и Дриусси к матчу с «Уралом»Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает тяжелая игра против «Урала»Матч «Зенита» с «Уралом» обслужит бригада МоскалёваГлавноеУЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавирусаАлександр Большунов победил в общем зачете Кубка мира«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок ГагаринаТарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катаниюНовости