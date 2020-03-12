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Семак — о Барриосе: «В центральной зоне есть варианты на замену»
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Готовимся без Барриоса, но будем делать все для победы. Что касается системы, то мы понимаем возможности каждого игрока. В центральной зоне есть варианты.В источнике
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Семак — о коронавирусе, игре Малкома и встрече с «Уралом»

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Сергей Семак — о коронавирусе: «Нужно делать максимум возможного, но должен быть и здравый смысл»

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Сергей Семак — о коронавирусе: «Нужно делать максимум возможного, но должен быть и здравый смысл»

Sportbox.RU 16:19
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