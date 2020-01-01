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Тульский футболТульский футбол
Лунёв и Дриусси не смогут сыграть с тульским «Арсеналом»
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Вратарь Андрей Лунёв и нападающий Себастьян Дриусси не сыграют за петербургский "Зенит" в матче 7-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".В источнике
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