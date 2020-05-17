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Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что хотел бы продления соглашение с нападающим Александром Кокориным.В источнике
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Семак выразил надежду на возвращение Кокорина в «Зенит»

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Семак: «Думаю, Мостовой вернётся в „Зенит“»

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