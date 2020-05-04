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Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
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Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года. После 22 туров российской Премьер-лиги "Зенит" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 50 оков.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сергей Семак — о переговорах с «Зенитом»: «Прислали контракт, по которому у меня есть вопросы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переговорах с клубом о продлении своего контракта, который истекает 30 июня текущего года.
Матч ТВ вчера в 10:37
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У Семака вопросы к контракту, Петерссон в «Локомотиве», 10 зараженных в двух Бундеслигах, потолок бюджетов в «Ф-1», перенос ЧМ по водным видам и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Спорт-Экспресс вчера в 12:32
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Семак рассказал о сложностях в переговорах по контракту с «Зенитом»

Metaratings вчера в 12:01
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