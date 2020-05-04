Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года. После 22 туров российской Премьер-лиги "Зенит" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 50 оков.