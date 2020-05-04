Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года. После 22 туров российской Премьер-лиги "Зенит" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 50 оков.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переговорах с клубом о продлении своего контракта, который истекает 30 июня текущего года.
Спорт-Экспресс вчера в 12:32
Metaratings вчера в 12:01