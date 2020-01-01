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Семак рассказал о переговорах по новому контракту с «Зенитом»
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Наставник «Зенита» Сергей Семак поведал о переговорах по новому соглашению с командой, говорится в сообщении ФК. По его словам, специалист уже обозначил все свои вопросы своему руководству. В данный момент стороны разговаривают по этому поводу.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением относительно следующего сезона и своего нового контракта.
Sportbox.RU вчера в 13:22
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Борис Игнатьев: «Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что „Зенит“ погибнет без него»

Евро-футбол.ру 16:09
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Семак — о новом контракте с «Зенитом»: Находимся в фазе переговоров и обсуждений

Нева Спорт вчера в 14:02
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Семак: «Контракт в фазе переговоров и обсуждений»

Soccernews.ru вчера в 13:39
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