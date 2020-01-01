Семак рассказал о переговорах по новому контракту с «Зенитом»
Наставник «Зенита» Сергей Семак поведал о переговорах по новому соглашению с командой, говорится в сообщении ФК. По его словам, специалист уже обозначил все свои вопросы своему руководству. В данный момент стороны разговаривают по этому поводу.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением относительно следующего сезона и своего нового контракта.
Soccernews.ru вчера в 13:39