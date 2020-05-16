Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин. В условиях скорого возобновления тренировочного процесса и чемпионата эта пауза могла бы сказаться на форме игроков и состоянии команды.В источнике Пока никто не понимает, насколько все пройдет гладко, но пока мы знаем приблизительные сроки возобновления и можем строить некую программу подготовки, что уже радует. Мы протестировали игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат.