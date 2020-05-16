Сергей Семак футбольный тренер

Пока никто не понимает, насколько все пройдет гладко, но пока мы знаем приблизительные сроки возобновления и можем строить некую программу подготовки, что уже радует. Мы протестировали игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат.