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Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
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В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин. В условиях скорого возобновления тренировочного процесса и чемпионата эта пауза могла бы сказаться на форме игроков и состоянии команды.В источнике
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Сергей Семак
футбольный тренер
Пока никто не понимает, насколько все пройдет гладко, но пока мы знаем приблизительные сроки возобновления и можем строить некую программу подготовки, что уже радует. Мы протестировали игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат.
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