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Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.В источнике
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Семак рассказал о сложностях в переговорах по контракту с «Зенитом»

Metaratings 12:01
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Сергей Семак рассказал, почему не стал подписывать контракт с «Зенитом»

Петербургский дневник 12:01
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Семак: У меня есть вопросы по новому контракту с «Зенитом»

Фонтанка.Ру 11:38
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