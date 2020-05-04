НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеШалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткойСемак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросыПетерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублейFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовНовым главным тренером «Трактора» стал Анвар ГатиятулинRT на русскомСемак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросыRT на русском10RT на русскомSoccer.ruСпорт день за днемSports.ruПетербургский дневникМатч ТВMetaratingsBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruФутбол РоссииГлавный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Семак рассказал о сложностях в переговорах по контракту с «Зенитом»Metaratings 12:01Сергей Семак рассказал, почему не стал подписывать контракт с «Зенитом»Петербургский дневник 12:01Семак: У меня есть вопросы по новому контракту с «Зенитом»Фонтанка.Ру 11:38рекламаГлавноеШалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткойСемак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросыПетерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублейFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовНовым главным тренером «Трактора» стал Анвар ГатиятулинНовости