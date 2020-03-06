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Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе
МР7.ру
  • Телеканал Санкт-Петербург0:49
Как сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Дзюба, Дриусси и Азмун начали тренироваться в общей группе команды. Слова наставника передает официальный сайт клуба.В источнике
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Азмун, Дриусси и Дзюба вернулись в общую группу

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