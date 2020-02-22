Артем Дзюба получил травму в матче с минским «Динамо»

Нападающий «Зенита» не смог провести все 90 минут в последнем контрольном матче питерского клуба перед возобновлением чемпионата. В начале второго тайма форвард получил травму и был заменен на 20-летнего Илью Воробьева. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Дзюба сам попросил замену.