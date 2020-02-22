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Артем Дзюба получил травму в матче с минским «Динамо»
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Нападающий «Зенита» не смог провести все 90 минут в последнем контрольном матче питерского клуба перед возобновлением чемпионата. В начале второго тайма форвард получил травму и был заменен на 20-летнего Илью Воробьева. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Дзюба сам попросил замену.В источнике
С чего всё начиналось
По словам главного тренера команды Сергея Семака, которые передаёт пресс-служба клуба, Дзюба был заменён на старте второго тайма матча с минским «Динамо» из-за повреждения, полученного в первой 45-минутке, в результате неудачного приземления в борьбе за мяч.
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