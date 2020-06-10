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Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в «Зенит»
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Наставник "Зенита" Сергей Семак признался, что хотел бы видеть играющего за "Сочи" форварда Александра Кокорина в своей команде. Напомним, что зимой Кокорина вынудили уйти в аренду в "Сочи". Против такого решения выступал не только сам футболист, но и главный тренер сине-бело-голубых.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»

Эксклюзивное интервью главного тренера сине-бело-голубых, который 1 июня заключил с невским клубом новый контракт по схеме «2+1». Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
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Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в «Зенит»

Футбол России 09:13
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Вернется ли Кокорин в «Зенит»? Отвечает Сергей Семак

Спорт-Экспресс 08:54
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Семак: «Зенит» ждет возвращения из аренды Кокорина, Кругового и Мостового

МР7.ру 04:52 
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