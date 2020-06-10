Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в «Зенит»
Наставник "Зенита" Сергей Семак признался, что хотел бы видеть играющего за "Сочи" форварда Александра Кокорина в своей команде. Напомним, что зимой Кокорина вынудили уйти в аренду в "Сочи". Против такого решения выступал не только сам футболист, но и главный тренер сине-бело-голубых.В источнике
С чего всё начиналось
Эксклюзивное интервью главного тренера сине-бело-голубых, который 1 июня заключил с невским клубом новый контракт по схеме «2+1». Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.