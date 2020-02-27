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Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».В источнике
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Сергей Семак
Футбольный тренер
Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного в его состоянии не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры.
Подробнее о событии
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Sport24.ru 12:00 
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Семак не знает, когда Дзюба сможет играть

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