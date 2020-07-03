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Болельщики признали Семака лучшим тренером РПЛ в июне
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Петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ с отрывом в 11 очков.В источнике
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Подробнее о событии
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Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ в июне

Петербургский дневник 04:55
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Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне

Metaratings 04:25
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Семак – лучший тренер РПЛ в июне

Бомбардир.ру 03:55
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